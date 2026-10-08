08.10.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Debakel der CDU

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Debakel der CDU:

"Jetzt stellt man sich in der Bundes-CDU also lieber tot. Der aktuelle Parteivorsitzende Friedrich Merz weiß um seinen Autoritätsverlust in den vergangenen Monaten. Doch Sachsen-Anhalt ist auch sein Problem - und das wird nicht von allein vergehen. Im Gegenteil. Im Dezember wird sich der AfD-Sieger Ulrich Siegmund zur Wahl als Ministerpräsident stellen. Er kann es nach der Erfahrung von Dienstag umso beruhigter tun. Ein paar Stimmen von der CDU wird es wohl auch für ihn geben. Schlimmer noch: Der mehr als angeschlagene Fraktionsvorsitzende Sven Schulze schließt nicht mehr aus, dass man auch Anträge der AfD unterstützen könnte. Das Wort Brandmauer mag man in der Gesamtpartei schon gar nicht mehr in den Mund nehmen. Genau so schaufelt sich die CDU ihr Grab als Volkspartei."/yyzz/DP/nas

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