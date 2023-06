Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Debatte über die Seenotrettung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Debatte über die Seenotrettung:

Eigentlich wäre es Aufgabe der Europäischen Union und ihrer Staaten, die Rettung von Leben zu organisieren. Doch der berechtigte Vorstoß des CSU-Europapolitikers Manfred Weber wird von den Unionsparteien gleich einkassiert. Wieder arbeiten sie mit der perfiden Behauptung, mehr Seenotrettung würde mehr Menschen zur Flucht über See animieren. Doch es ist die nackte Not, die die Betroffenen das Risiko eingehen lässt, verbunden mit falschen Versprechungen von Schlepperbanden. Es ist zynisch, ausgerechnet die Retterinnen und Retter dafür verantwortlich zu machen, dass Menschen sterben. Niemand würde die Skirettung in Frage stellen, weil sie Menschen dazu verleiten kann, auf gefährlichen Pisten zu fahren. Das aber entspräche der Logik der Union.