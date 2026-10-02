02.10.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu den Kürzungsplänen der Regierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu den Kürzungsplänen der Regierung:

"Es ist das immer gleiche Muster. Statt Sorgen in der Bevölkerung ernst zu nehmen, spielen Konservative die Nöte der einen gegen die Ängste der anderen aus. Wer an den sozialen Sicherungssystemen sägt, schadet nur denen, die unter der aktuellen Krise ohnehin leiden. Denn nicht nur Energie wird teurer, auch bei Lebensmitteln, Mieten oder Fahrkarten beim ÖPNV steigen die Kosten - auch wegen einer neuen Preiserhöhung beim Deutschlandticket. Am Ende schneidet sich die Union mit solchen Forderungen aber ins eigene Fleisch. Werden die Ängste der Menschen nicht ernst genommen, verwandeln extrem rechte Parteien wie die AfD sie in Wut. Und die richtet sich, wie die Wahlen gezeigt haben, mit geballter Kraft gegen eine erodierende politische Mitte."/yyzz/DP/nas

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