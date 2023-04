Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Finnlands Nato-Aufnahme

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Finnlands Nato-Aufnahme:

"Mit der Aufnahme Finnlands in die Nato ist die Norderweiterung vorerst unvollständig, weil Schweden noch auf das Ja aus der Türkei und aus Ungarn warten muss. Das schwächt aber kaum das Signal der Stärke des Verteidigungsbündnisses. Das eben nicht Hirntod ist, sondern auf Bedrohungen reagieren wie auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Gewinner ist die skandinavische und baltische Bevölkerung, die sich nun sicherer fühlt. Verlierer ist nicht nur die Entspannungspolitik und die Idee einer friedlichen Koexistenz, sondern vor allem der russische Autokrat Wladimir Putin . Denn die europäischen Staaten und die USA sind nach der russischen Invasion des Nachbarn Ukraine zusammengerückt und durch die Erweiterung an Russland herangerückt, was Putin verhindern wollte."/zz/DP/jha