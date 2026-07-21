|
21.07.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Folgen von Spahns Rücktritt
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Folgen von Spahns Rücktritt:
"Die Spitzen von CDU und CSU sollten nach dem Rücktritt von Jens Spahn als Unionsfraktionschef mit der Suche nach einem Nachfolger nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Sie sollten noch andere Lehren ziehen. So wäre ihre berechtigte Kritik an Spahns Doppelmoral glaubwürdiger, wenn sie ihrem Parteikollegen nicht so viele Verfehlungen hätten durchgehen lassen. Schließlich hatte er nicht erst mit dem Thema Leihmutterschaft für Aufsehen gesorgt, sondern bereits bei der Maskenbeschaffung, seinem zweifelhaften Verhältnis zur AfD und einigem anderen. Merz wäre noch überzeugender gewesen, wenn er nicht erst agiert hätte, nachdem die Kritik an Spahn aus der CDU und von außen dessen Demission unausweichlich machte. Anständiger wäre es von Merz zudem gewesen, wenn er Spahn nicht einfach nur angezählt hätte, sondern seine Leistungen als Verhandler für die schwarz-rote Koalition gewürdigt hätte. Menschlichkeit sollte ähnlich wichtig sein in der Politik wie Glaubwürdigkeit."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.