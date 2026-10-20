|
20.10.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Frankreich
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Frankreich:
"Die massive Polizeigewalt samt Massenverhaftungen zum Zweck der Einschüchterung sind kein Zeichen von "Kontrolle über die Situation", sondern vielmehr von ultimativem Kontrollverlust. Genauso wenig ist die Drohung (Emmanuel) Macrons, die Demonstrationen künftig verbieten zu wollen, eine angemessene Reaktion auf diese Krise, sondern vielmehr eine Kapitulation der freiheitlichen Demokratie. Die Drohungen zeigen, wie ratlos die Regierung ist. Frankreich muss sein riesiges Haushaltsdefizit in den Griff bekommen. Doch 50 Milliarden Euro allein über Sparmaßnahmen auszugleichen, ist angesichts der sozialen Not verantwortungslos. Andere Wege aus der Staatsverschuldung - eine Reichensteuer etwa, wie sie der französische Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman fordert - sucht man im Macron'schen Werkzeugkasten vergeblich."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.