20.11.2025 05:34:42

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu geänderten Regeln für digitale Medien

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu geänderten Regeln für digitale Medien:

"Zehn Jahre nach der Einführung der Datenschutzgrundverordnung legt die EU-Kommission die Axt an genau jene Digitalgesetze, die Europa weltweit zu einem Vorbild gemacht haben. Die DSGVO hat Maßstäbe gesetzt, sie hat Länder auf allen Kontinenten dazu inspiriert, eigene Datenschutzstandards zu entwickeln. Und nun sendet ausgerechnet Brüssel das fatale Signal aus, dass die Wirtschaft darunter leide, wenn Grundrechte gewahrt werden. Der gefährliche Fehlschluss: Wenn man nur die Regeln lockert, brumme in Europa plötzlich der Innovationsmotor. Doch es sind nicht Datenschutz und Bürgerrechte, die Europas Wirtschaft ausbremsen. Digitalkonzerne haben hierzulande das Nachsehen, weil Kapital fehlt. Während die USA mehr als das Zehnfache in KI investieren, schaut Europa bloß staunend zu. Was Europa braucht, ist kein Rückbau der Rechte, sondern sind Investitionen. Dazu gehört auch, öffentliches Geld konsequent in europäische Lösungen zu stecken statt in die Taschen der US-Giganten."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:28 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
14:22 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fester -- DAX klar im Plus -- Wall Street deutlich im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen