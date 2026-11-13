13.11.2026 05:34:43

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu geplanten Geheimdienstgesetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu geplanten Geheimdienstgesetzen

Aufrüstung und Ausweitung der Überwachung ist tatsächlich das, worum es in den neuen Geheimdienstgesetzen vor allem geht. "Künstliche Intelligenz" für die Geheimdienstarbeit zu nutzen, wird dabei nicht nur als Schlachtruf ins Feld geführt, sondern auch ganz real in den Praktiken der Dienste verankert. Doch dieses Vorgehen ist nicht nur anfällig für Fehler und Missbrauch, es wird notwendigerweise dazu führen. Wenn die Dienste massenweise auf Kommunikation, Videoüberwachung und Daten aus dem öffentlichen Raum zugreifen, und es den KI-Modellen überlassen, daraus Verdachtsmomente herauszufiltern, können sie selbst im Voraus nicht bestimmen oder in der Auswertung der Ergebnisse kontrollieren, welche Kriterien dabei wirksam werden. Diskriminierung ist damit vorprogrammiert. Einen Nachweis, dass die Einschränkungen von Freiheitsrechten gerechtfertigt wären oder ihnen ein Zugewinn an Sicherheit gegenüberstünde, blieben die verschiedenen Innenminister:innen stets schuldig./yyzz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen