Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Gesprächen zur Ukraine-Konflikt

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Gesprächen zum Ukraine-Konflikt:

"Es ist eine gute Nachricht, wenn Russland und die Ukraine im Normandie-Format nach so langer Zeit wieder miteinander über den Krieg im Donbass sprechen. Es hält mitten in der aggressiven Atmosphäre mit nahezu täglich neuen Drohungen und beängstigenden russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine die Möglichkeit am Leben, dass der fast achtjährige Konflikt doch noch friedlich gelöst werden könnte. Es hat sich in Paris zwar erneut gezeigt, dass der politische Wille fehlt, mit Hilfe des Minsker Abkommens den Krieg möglichst schnell zu beenden. Damit durfte auch niemand ernsthaft rechnen. Doch auch die kleinen Fortschritte sollte niemand gering schätzen. Fraglich ist, ob diese kleinen Fortschritte im Normandie-Format auf Moskaus weitere Pläne einwirken."/yyzz/DP/ngu