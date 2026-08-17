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17.08.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu katastrophalen Folgen des Hitzesommers
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu katastrophalen Folgen des Hitzesommers:
Dieser Hitzesommer muss politische Konsequenzen haben. Die Klimakatastrophe ist so nah und so gefährlich an die Menschen in Deutschland herangerückt wie nie. Und trotzdem scheint es fast, als ginge in der Politik ungerührt alles weiter seinen Gang. Immerhin, ein Papier der SPD-regierten Bundesministerien, das jetzt bekannt wurde, weist in die richtige Richtung.
Fast alle Nachrichten dieser Tage hängen mit Hitze und Trockenheit zusammen. Allein die 12.500 Hitzetoten, die das Robert-Koch-Institut errechnet hat, sind eine humanitäre Katastrophe - die fast untergeht im Expertenstreit, ob die wahre Zahl nicht noch deutlich höher liegt.
Man stelle sich vor, eine solch enorme Zahl von Todesfällen wäre durch eine Pandemie verursacht worden, durch einen Krieg oder ein gewaltiges Attentat. Was für ein Aufschrei wäre dann durchs Land gegangen, einschließlich Sondersitzungen von Bundesregierung und Bundestag! Und jetzt?/yyzz/DP/mis
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