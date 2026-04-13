Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Landesparteitag der AfD Sachsen-Anhalt

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Landesparteitag der AfD Sachsen-Anhalt:

"Die extrem rechte Partei will ein anderes Land als unser demokratisches, freies Deutschland. Sie will ein Land, in dem die Menschen nach rassistischen Kriterien auseinanderdividiert werden, das die Tür für Wladimir Putins Russland sperrangelweit öffnet und soziale Errungenschaften wie die Schulpflicht abschafft. (.) Die Wölfe der AfD legen keinen Schafspelz mehr an. Sie sind gut als Wölfe erkennbar und mit ihrer Radikalisierung erfolgreich. (.) Es wird nach der Wahl an der CDU liegen, ein solch brandgefährliches Experiment zu verhindern. Das wird nicht gehen, ohne die Linke einzubeziehen, mit der die CDU die demokratischen Prinzipien teilt. Die Union wird nicht umhinkommen, ihre selbst angelegten Fesseln abzustreifen."/yyzz/DP/he