|
23.04.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Militärstrategie der Bundeswehr
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Militärstrategie der Bundeswehr:
"Will Verteidigungsminister Boris Pistorius die deutsche Streitmacht wirklich zur konventionell stärksten Armee Europas entwickeln, dann wird es nicht reichen, ehrgeizige Ziele in der ersten Militärstrategie der Bundeswehr zu formulieren. Er wird mit seinen Generälen nicht an fein ausgetüftelten und wohlklingenden Stufenplänen für den Aufwuchs der Streitkräfte gemessen werden, sondern daran, wie schnell es ihnen gelingt, für mehr Nachwuchs zu sorgen. Und hier ist die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit noch riesig - auch beim freiwilligen Wehrdienst. Wer junge Männer und Frauen für die Uniform begeistern will, der sollte auf Kommunikationspannen verzichten, wie um die gesetzliche Genehmigungspflicht für längere Auslandsreisen. Er sollte sie auch angemessen in Kasernen unterbringen können und nicht Überbelegungen in beliebten Standorten ankündigen. Solche Details entscheiden über Wohl und Wehe des Mammutprojekts Umbau der Bundeswehr."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street verliert -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.