10.11.2026 05:34:43

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Personalie Ilse Aigner

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Personalie Ilse Aigner:

Auf die Idee, einen Blick in die Zivilgesellschaft zu werfen, ist offenbar niemand gekommen. Keine Rolle spielte die Frage, ob dort in Zeiten schwindenden Vertrauens in die Kompetenz des politischen Personals eine geeignete Frau zu finden wäre. Natürlich wäre sie zu finden gewesen! Wer einwendet, diese Frauen seien politisch zu unerfahren oder zu unbekannt, hat erstens einen verengten Begriff von politischer Erfahrung. Und sollte zweitens mal auf der Straße fragen, wer den Namen Ilse Aigner öfter gehört hat als den von Natalia Wörner. Es geht nicht darum, Politikerinnen und Politiker pauschal als egoistisch und elitär zu verunglimpfen. Es geht um die Frage, welche Signale einem Land gutgetan hätten, in dem viele Menschen nicht ohne Grund mit der Politik der "demokratischen Mitte" fremdeln. Unter sich zu bleiben, statt sich wenigstens im Vorfeld der Auswahl in die Gesellschaft zu öffnen, ist in solchen Zeiten eine schlechte Idee - selbst wenn die Kandidatin sich als geeignet erweist./yyzz/DP/mis

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