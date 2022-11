Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Proteste in China

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zu Proteste in China:

"Das Volk hat also mehr als deutlich gesprochen - und sich gegen jene Politik positioniert, die ganz eng mit Xi Jinping verknüpft ist. Niemand hat die Corona-Maßnahmen als derart alternativlos und erfolgreich angepriesen als der 69-jährige Parteichef. Dass Null Covid in China nun schon bald das Zeitliche segnen wird, gilt nach dem jüngsten Wochenende als wahrscheinlich. Doch Xi Jinpings Herrschaft dürfte trotz der historischen Proteste weiter anhalten. Wer etwas anderes behauptet, unterschätzt die perfide Effizienz der chinesischen Zensur und die einschüchternde Wirkung des heimischen Sicherheitsapparats. Zudem gibt es seit Jahren bereits keine kritischen Medien oder Nichtregierungsorganisationen im Land mehr - jene Institutionen also, die notwendig sind, damit sich lokale Demonstrationsbewegungen koordinieren können. Hinzu kommt, dass sich der Frust vieler Chinesen vor allem gegen die Corona-Maßnahmen richtet, nicht jedoch notwendigerweise gegen die Zentralregierung in Peking."/yyzz/DP/men