Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Putins Krieg gegen die Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu Putins Krieg gegen die Ukraine

Die harten Sanktionen der USA, der EU und anderen Verbündeten werden nicht ausreichen, um Putin zu stoppen. Sie signalisieren zwar, dass Putin nicht ungestraft davonkommen darf. Doch Putin hat vorgesorgt, hat sein Land hinter sich gezwungen, große Mengen Reservewährungen angehäuft und sich mit China einen mächtigen Partner an die Seite geholt. Der US-geführte Westen muss sich auf eine lange und harte Auseinandersetzung mit Putin und seinem Regime einstellen. Die USA und die Europäer müssen aber auch bereit sein, den Preis für diesen Konflikt zu zahlen. Steigende Ölpreise künden von Belastungen für die Bevölkerung. Das Bündnis muss sich auch solidarisch mit den Menschen in der Ukraine erklären und alles in seiner Macht Stehende tun, um sie zu unterstützen. All das muss ergänzt werden mit dem Ziel, Putin und sein Regime an den Verhandlungstisch zu zwingen. Mit Putin ist es womöglich nicht erreichbar. Dennoch darf das Fernziel eines friedlichen Europa nicht aus dem Blick geraten./yyzz/DP/zb