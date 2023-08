Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Putsch/Gabun

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Putsch/Gabun:

"Es ist zwar verständlich, wenn sich Teile der Bevölkerung in Gabun über den Staatsstreich der Militärs freuen. Schließlich setzten die Putschisten nach den Wahlen das kleptokratische Regime um den Autokraten Ali Bongo Ondimba ab und damit den zum dritten Mal an die Macht gelangten Präsidenten, dem nicht nur die Opposition vorwirft, sich an den Rohstoffen des zentralafrikanischen Landes zu bereichern. Manche sprechen deshalb bereits von einem guten Putsch. Allerdings reicht es nicht, den Präsidenten abzusetzen. Reformiert werden müssen die Institutionen genauso wie das Parlament. Zudem müssen die Handlanger des Autokraten Ondimba an den Schaltstellen der Macht ersetzt werden, damit es für die Menschen in dem Land besser werden kann. Dass die neuen Machthaber all das vorhaben, daran darf gezweifelt werden. Außerdem ist nicht zu erwarten, dass die bisherige Machtelite um den Autokraten Ondimba einfach beiseite tritt. Vielmehr ist zu befürchten, dass dem Land unruhige Zeiten bevorstehen."/DP/jha