Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Sanktionen gegen Russland

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Sanktionen gegen Russland:

"Die Bundesregierung gibt zu Recht mit den angekündigten Strafen gegen Russland für deren Attacke auf den Flughafen Leipzig/Halle ihre Zurückhaltung gegenüber dem Regime von Wladimir Putin auf. Die hybriden russischen Attacken werden nicht mehr verschwiegen, nur nebenbei erwähnt oder abstrakt als Bedrohung beschrieben, sondern sanktioniert. Schwarz-Rot setzt abgestimmt mit den anderen europäischen Partnern ein überfälliges Stoppschild gegen den russischen hybriden Krieg. Und vergisst nicht, die Hand erneut in Richtung Moskau auszustrecken für eine Deeskalation. Es ist zusätzlich auch ein Signal an die Bürgerinnen und Bürger der EU, die russische Bedrohung ernster zu nehmen und nicht nur als einen fernen Krieg gegen die Ukraine wahrzunehmen. Schließlich nahmen in jüngster Zeit die russischen Übergriffe in europäischen Staaten quantitativ und qualitativ zu."/DP/jha