Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu SPD/Gewerkschaften

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu SPD/Gewerkschaften:

"Zweimal in der vergangenen Woche hat die SPD unter der Führung von "Eskabo" gezeigt, dass selbst in dieser Koalition mehr möglich ist als vermutet. Erst verhinderten sie - auch gegen Widerspruch in der eigenen Partei - die Kaufprämie für Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb. Und dann sorgten sie dafür, dass der Verfassungsschutz zwar in Zukunft Trojaner einsetzen soll, um Telekommunikation zu überwachen, dass aber die Online-Durchsuchung tabu bleibt. Nun heißt das noch nicht, dass die Legende von der fast lupenreinen sozialdemokratischen Politik im Rahmen der großen Koalition plötzlich stimmen würde - den "Staatstrojaner" hätte es etwa in einem grün-rot-roten Bündnis eher nicht gegeben. Aber es geht eben doch mehr, als Scholz und Freunde wohl durchgesetzt hätten."/yyzz/DP/he