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21.09.2026 05:34:43
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Tankrabatt
FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu Tankrabatt
Was kommt heraus, wenn Union und SPD mit zwei Landtagswahlen im Nacken und jeweils einer unsinnigen Idee in die Verhandlungen gehen? Im Sinne der Dialektik könnte man ein Ergebnis erhoffen, das zumindest etwas besser ist als die Einzelvorschläge. Aber Murks plus Murks ergibt hier nur doppelten Murks: ein Tankrabatt und mittelfristig ein Spritpreisdeckel. Die Kombi liefert ein Glanzstück: einen Plan, der sowohl teuer ist als auch wenig zielgenau, der auf der einen Seite dem Klima schadet und mutmaßlich auch den Tankstellen. Der es schafft, Greenpeace, konservative Ökonominnen wie Veronika Grimm und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in mehr oder weniger offener Kritik zu einen./yyzz/DP/zb
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