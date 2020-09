Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu tödlichen Folgen der Luftverschmutzung

Vor 30 Jahren war die Luft noch viel schlechter, die Todeszahlen lagen mehr als doppelt so hoch. Doch das ist kein Grund zum Ausruhen. Auch die 400 000 sind nicht hinnehmbar. Zumal es in allen Ländern Wege gibt, die Luftbelastung zu minimieren - zum Beispiel durch einen schnellen Kohleausstieg und eine Verkehrswende, die ihren Namen verdient. Die Industrien, die ihre Profite unter Inkaufnahme von Gesundheitsschäden machen, sperren sich gegen Abwicklung und Umbau. Aus ihrer Sicht ist das verständlich. Doch die Politik darf sich nicht erpressen lassen. Selbst in Corona-Zeiten nicht. Bei allen Hilfen für Unternehmen, die etwa auf Autogipfeln beschlossen werden, müssen Gesundheits- und Klimaschutz mitgedacht werden. Sonst wird es Murks./yyzz/DP/fba