08.01.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Trump/Grönland

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zu Trump/Grönland:

"Die Europäer sind im Zwist mit US-Präsident Donald Trump um Grönland nicht so schlecht aufgestellt, wie viele fürchten. Dänemark und die anderen EU-Staaten sind zwar verteidigungspolitisch auf die USA angewiesen. Sie haben auch nicht wie China mit den seltenen Erden ein Druckmittel gegen die Trump-Regierung. Doch Europa ist auch für die Vereinigten Staaten wichtig. Ein Konflikt über die Insel verbunden mit einem möglichen Handelsstreit würde die Preise in den USA vor den wegweisenden Zwischenwahlen Ende des Jahres in die Höhe treiben. Die hohe US-Inflation war ein Grund für die Niederlage von Joe Biden. Und die US-Stützpunkte auf dem alten Kontinent wie die Air Base Ramstein sind ein tragender militärischer Stützpfeiler für die Weltmacht. Fraglich ist zudem, ob die Trump-Administration einen weiteren Konflikt managen könnte. Deren Kräfte sind bereits gebunden wegen des Einsatzes gegen Venezuela, der Gespräche über die Ukraine und der Vermittlungen in Nahost, um nur einige zu nennen."/yyzz/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktdaten: ATX etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt abrutscht, kommt der deutsche Leitindex nicht recht vom Fleck. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen