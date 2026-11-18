|
18.11.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Trumps Asienreise
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Trumps Asienreise:
"Die Asien-Reise von Donald Trump liefert Bilder von freundlich lächelnden Politkern, aber wenig inhaltliche Fortschritte. Beim Asean-Gipfel kam der US-Präsident erst an, als alle anderen zusammenpackten. Das zeigt, wie sehr man sich wegen Trumps erratischer Politik voneinander entfernt hat. Und so verstärkt sich der Eindruck, dass Trump ohnehin nur für das historische Dreiertreffen mit Xi Jinping und Wladimir Putin gekommen ist. Sie alle wollen ihre Macht demonstrieren und mit Bildern beeindrucken. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass beide Seiten sich weiter ökonomisch das Leben schwer machen. Das zeigt nicht nur Trumps erneutes Exportverbot von KI-Chips, sondern noch weitere Beschränkungen auf beiden Seiten. Vor allem China hat sich auf die ökonomischen Angriffe der Trump-Administration eingestellt. All das sind keine Gründe für Europa, die Dreiergespräche zu fürchten. Shenzhen ist kein Jalta, als die Siegermächte 1945 die Einflusssphären auf dem Alten Kontinent festlegten."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX beenden Handel im Minus -- Dow letztlich schwächer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach unten. An der Wall Street zeigten sich unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.