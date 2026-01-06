06.01.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu US-Einsatz gegen Venezuela

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu US-Einsatz gegen Venezuela:

"Die Europäer hätten den völkerrechtswidrigen Alleingang von Donald Trump gegen Venezuela verurteilen sollen, so wie später die Mehrheit der UN. Schließlich sind Deutschland und die anderen EU-Staaten auf eine regelbasierte Weltordnung angewiesen und sollten sich deshalb für sie einsetzen. Doch dafür müssten sie wissen, für welche Ziele das Staatensystem künftig streiten will. Es wird nicht reichen, sich mit windelweichen Statements gegen Trumps Politik des Stärkeren zu stellen aus Rücksicht auf das Gemüt des US-Präsidenten. Zumal es nicht ausgemacht ist, dass er mit seinem rabiaten Vorgehen langfristig erfolgreich sein wird. Das US-Vorgehen belegt dennoch, dass Trump auch andere seiner imperialistischen Ziele verfolgen will. Deshalb wäre es sinnvoll gewesen, wenn sich Deutschland und die anderen EU-Staaten und nicht nur die skandinavischen Staaten eindeutig zu Grönland als Teil des alten Kontinents bekannt hätten und damit Trumps unverhohlenen Drohung eine Absage erteilt hätten."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen im Plus
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag ein Minus zu erkennen, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Die Märkte in Fernost weisen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen