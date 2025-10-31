|
31.10.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Wahlen/Niederlande
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Wahlen/Niederlande:
"Das Wahlergebnis aus den Niederlanden liefert lehrreiche Schlüsse für den Umgang mit Rechtsaußen in Europa. Das Wichtigste: Das Resultat sollte nicht falsch verstanden werden. Wilders Freiheitliche haben zwar kräftig verloren. Sie sind aber immer noch eine politische Macht im Land. Doch gibt es Gegenstrategien. Rob Jetten grenzte sich zunächst vom klassischen Rechts-Links-Lager-Denken ab. Kategorisch stellte er nur eines klar: nicht mit Wilders. Für alle anderen Parteien zeigte er sich offen. Jetten sprach im Wahlkampf auch nicht darüber, was nicht geht. Er wies Lösungen auf. Liberale können Wahlen gewinnen, selbst mit dem Thema Klima. Sie werden gebraucht - als konstruktive Kraft, nicht als irrlichternder Geist, der nur verneint wie Deutschlands Liberale in den zähen Jahren der Ampel."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.