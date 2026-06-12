12.06.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Zinserhöhung der EZB

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB):

"Der EZB-Rat hat die Leitzinsen leicht erhöht, der Einlagensatz steht künftig bei 2,25 Prozent. Die Währungshüter reagierten damit auf den Anstieg der Inflation seit dem Beginn des Iran-Kriegs. Öl und Gas haben sich stark verteuert und die Rate in der Eurozone auf drei Prozent getrieben. Der Zinsschritt ist umstritten, denn gegen solche externen Preisschocks kann er wenig ausrichten. Eine Bremse gegen zu starke Nachfrage - eigentlich der Zweck von Zinserhöhungen - ist das Letzte, was die Konjunktur brauchen kann. Aber die EZB-Verantwortlichen haben der Inflationsbekämpfung den Vorrang gegeben."/yyzz/DP/men

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