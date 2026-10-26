|
26.10.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum CSU-Parteitag
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum CSU-Parteitag:
"Die Kür eines Kandidaten für das höchste Staatsamt ist eigentlich eine Sache, mit der Friedrich Merz glänzen könnte. Doch der CDU-Chef und Kanzler ist dabei, diese Chance zu verstolpern. Die Suche nach einer Kandidatin oder einem Kandidaten wird zur Hängepartie. Mit jeder Woche, die verstreicht, wächst der Eindruck, dass Bundeskanzler Friedrich Merz und seiner Partei eine überzeugende Idee fehlt und er nicht in der Lage ist, den Prozess professionell und geräuschlos zu organisieren. Anstatt das Verfahren zu steuern, wird Merz getrieben, vor allem von der CSU. Beim CSU-Parteitag hat sich Merz vorerst Zeit verschafft: mit einer wohlwollenden Geste gegenüber der bayerischen Wunschkandidatin Ilse Aigner, ohne sich in der Sache irgendwie zu äußern. Das Problem an sich ist er damit aber nicht los. Söder hat Aigner früh als Kandidatin ins Spiel gebracht. Bislang ist sie die Einzige. Damit hat er einen Punkt für die CSU gemacht - und einen Punkt für sich selbst in der Partei."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.