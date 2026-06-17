17.06.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum G7-Treffen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum G7-Treffen:

"Das G7-Treffen ist zu einem Club der Schmeichler geworden. Statt gemeinsame Probleme zu besprechen oder gar zu lösen, überhäufen die Verantwortlichen der G6 US-Präsident Donald Trump mit Komplimenten. Und schlucken dessen zahlreiche Beleidigungen aus den vergangenen Wochen runter. Außerdem tun sie so, als ob sie damit zufrieden wären, dass die G7 weitere Sanktionen gegen Russland und gegen dessen Angriffskrieg erwägen. Sie verzichten auch darauf, den selbsternannten Dealmaker daran zu erinnern, dass er den Krieg gegen die Ukraine längst hatte beenden wollen. Immerhin verhindern sie so, dass Trump nicht verärgert abreist, sondern auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vom Tagungsort Evian zu einem Abendessen im Schloss Versailles fliegt. Das Kalkül ist klar: Sie hoffen, dass die gute Stimmung bis zum Nato-Treffen in drei Wochen hält und Washington das Bündnis nicht weiter schwächt. Diese Art der Politik ist kläglich und zum Fremdschämen."/yyzz/DP/stw

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