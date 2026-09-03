Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum Konflikt im BSW

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum Konflikt im BSW:

"Das Experiment von Sahra Wagenknecht, eine sozialpolitisch linke und innen- wie migrationspolitisch rechte Partei in Deutschland zu etablieren, muss für gescheitert erklärt werden. Es ist zerschellt an der Egozentrik der Gründerin und ursprünglichen Namensgeberin des BSW (das sich heute "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft" nennt) - und nicht zuletzt an ihrer Verharmlosung der extrem rechten AfD. Wagenknecht und ihre Getreuen zeigen sich nicht nur offen für den russischen Kriegsherrn Wladimir Putin . Sie denken auch laut darüber nach, dem smarten AfD-Scharfmacher Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt ins Ministerpräsidenten-Amt zu verhelfen. Das ist zu viel für einige pragmatische Demokraten in der Thüringer BSW-Fraktion. Einer erklärte bereits am Montag seinen Austritt aus der Partei (aber nicht der Fraktion), drei weitere folgten. Sie wollen nun ihre eigene parlamentarische Gruppe gründen."/DP/jha