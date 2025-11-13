|
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum Streit im BSW Brandenburg
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum Streit im BSW Brandenburg:
"Regierungschef Woidke steht eine Phase schwieriger Abwägungen bevor. Glaubt er den Beteuerungen des Koalitionspartners, dass in Zukunft die nötigen Mehrheiten stehen? Eigentlich kann er das nicht. Vieles ist möglich, alles im Fluss. Die AfD wartet nur darauf, dass es schiefgeht. Andererseits: Politik darf kein Selbstzweck sein, die Wähler:innen erwarten, dass die großen Baustellen bei Bildung, Wohnen, Nahverkehr und innerer Sicherheit angegangen werden. Woidkes Job ist es, das zu organisieren. Vielleicht sollte er sich öfter mit seinem sächsischen Amtskollegen Michael Kretschmer kurzschließen, der in Dresden eine Minderheitsregierung anführt. Das, was wir dort und in Potsdam aktuell erleben, könnte das neue Normal der deutschen Politik sein. Ob es uns gefällt oder nicht."/DP/jha
