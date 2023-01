Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum Treffen in Davos

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zum Treffen in Davos:

"Es ist auch nicht sonderlich schwer, tiefe Verachtung zu empfinden für dieses seltsame Treffen in dem Luxus-Skiort zwischen Privatjets und Protz. Die absurden Übernachtungspreise, die Verdrängung der Einwohner, die Schäden für Umwelt und Klima - an Davos lassen sich viele Fehlentwicklungen des Kapitalismus geradezu mustergültig studieren. Trotzdem ist das Treffen enorm wichtig - gerade in einer Zeit multipler Krisen. Denn wie, wenn nicht durch den Austausch der wirtschaftlichen und politischen Spitzenkräfte, sollen sich jene lösen lassen? Fragen, an denen die Zukunft von Milliarden Menschen hängt, warten auf eine Antwort. Was wird aus der Globalisierung? Was aus dem Kapitalismus? Wie lässt sich Sicherheit in Europa gegen Russland organisieren? Über all diese Fragen und einige mehr muss geredet werden - nicht nur, aber auch in Davos."/kkü/DP/men