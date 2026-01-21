21.01.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Anti-Intellektualismus

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Anti-Intellektualismus:

"Mein Freund, ich verstehe nicht, was du in Grönland tust." So schreibt der Präsident Frankreichs an den Präsidenten der Vereinigten Staaten. (.) Wir erleben gerade einen historischen Moment. Nicht nur, weil Trump um jeden Preis Grönland haben will. Sondern auch, weil der mächtigste Mann der Erde behandelt wird wie ein Kind, das man vom Rand einer Klippe weglocken will. Macrons Nachricht ist nur ein Symptom einer lange gärenden Krankheit. Wir erleben den Aufstieg des Anti-Intellektualismus. Und wohin er führen kann, haben wir bereits gesehen. (.) Auch in Deutschland erstarkt der Anti-Intellektualismus. Mit ihm eine Partei wie die AfD, die grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel widerspricht, Universitäten unter Generalverdacht stellt und Forschung als "Agenda-Wissenschaft" diffamiert. Wenn Politik sich weiter daran orientiert, was möglichst wenig erklärt werden muss, dann verändert sich nicht nur der Ton. Dann verändert sich die Demokratie selbst./yyzz/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handelstag im Plus eröffnen. Am Donnerstag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen