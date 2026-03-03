Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Entwicklung im Iran-Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Entwicklung im Iran-Krieg:

"Die Strukturen hinter der Machtzentrale um Chamenei sind tief verwurzelt, getragen von einem Apparat aus Militär, Geheimdiensten und religiösen Institutionen. Das System steht weiter und zugleich herrscht Krieg. Für die Bevölkerung bedeutet das eine doppelte Bedrohung: das Regime im Innern und die Bomben von außen. Sie geraten zwischen die Fronten - und das ohne Schutz. Der Angriff von außen schafft also keine Freiheit, sondern Chaos. Selbst diejenigen, die Hoffnung empfinden, tun es im Ausnahmezustand. In einem Krieg organisiert sich keine Demokratie."