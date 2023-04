Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur G7-Drohungen gegen China

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur G7-Drohung gegen China:

"Da erkühnten sich die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan allen Ernstes, den chinesischen Drachen dauerhaft hinter ein Gatter treiben zu wollen. China, mahnen die G7 in auffallend selbstbewusstem Ton, solle "auf Drohungen, Zwang, Einschüchterung oder die Anwendung von Gewalt verzichten". Zum Thema Waffenlieferungen an Putin heißt es: "Wir wiederholen unsere Aufforderung an Dritte, die Unterstützung des russischen Krieges einzustellen - oder einen schwerwiegenden Preis zu bezahlen." Fauchend spricht Peking jetzt von Verleumdungen. Tatsächlich aber dürften die klaren Worte der G7 weltpolitisch wohltuend wirken. China lernt, nach langem, stetigem Aufstieg, seine Grenzen kennen. Die übermütig gewordene Führung in Peking hat Macht und Möglichkeiten der G7 völlig unterschätzt."/DP/jha