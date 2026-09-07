07.09.2026 05:34:43

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Die enormen Stimmengewinne der AfD jetzt in Sachsen-Anhalt wie bei etlichen Wahlen zuvor zeigen, wie verbreitet diese Ressentiments sind. Da ist etwas ins Rutschen gekommen. Nie seit dem Ende des Nationalsozialismus waren die extrem Rechten so stark wie bei dieser Wahl. Und das mit einer Politik, die die Verbrechen der Nationalsozialisten verharmlost.

Die Stärke der extrem rechten AfD kommt nicht trotz ihrer Radikalität zustande, sondern im Gegenteil: weil sie mit ihrem Weltbild nicht hinter dem Berg hält. Die Ressentiments, die Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zugespitzt hat, sind die Ressentiments seiner Anhängerschaft. Damit verbreitet er Angst und Verunsicherung bei denen, die nicht seinem Weltbild entsprechen.

Die Wirkung der AfD-Wahlerfolge ist enorm. Die extrem Rechten gewinnen nicht nur Parlamentssitze, sondern damit auch Zuwendungen des von ihnen verachteten demokratischen Rechtsstaats./yyzz/DP/zb

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