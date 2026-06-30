|
30.06.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Rede Andy Burnhams
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Rede Andy Burnhams:
"Viel zu kurz zusammengefasst, sieht Burnham das Heil zuerst in der Regionalisierung der Macht - im Englischen als "Devolution" für alle dort verständlich. Was sich bereits für Schottland, Wales und Nordirland als förderlich erwiesen hat, könnte auch England den Weg weisen. Eine schriftlich fixierte Verfassung, Verhältnis- statt Mehrheitswahl, eine Art Bundesrat und eine umfassende, klimaneutrale Reindustrialisierung des Nordens Englands - sie sollen der Devolution zusätzlichen Halt geben. Das mag zu theoretisch, zu sehr von oben herab wirken, aber dagegen steht Burnham mit seiner nahbaren Macher-Art. Und mit einem geharnischten Idealismus, den er konsequent einsetzt. Burnhams Populismus ist in dem Sinne links, weil er konstruktiv und progressiv ist. Das ist keine Garantie für Erfolg. Für den braucht Burnham die Hoffnung, den Mut, die Kreativität und die Mitmenschlichkeit aller in Großbritannien. Dazu forderte er die britische Nation auf. Mal schauen, ob die ihr Pulver wert ist."/yyzz/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwach -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- US-Börsen schließen höher -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen ging es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.