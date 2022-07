Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Rede des Kanzlers und den Klimaschutz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Rede des Kanzlers und den Klimaschutz:

"In Zeiten von Krieg, Energiekrise und Pandemie kann niemand von einer Gesellschaft erwarten, auch noch die Klimakrise im Blick zu behalten. Doch die Politik muss auch gegen den Klimawandel mit aller Kraft vorgehen. Die Erderhitzung ist nichts, was nur in weiter Ferne geschieht. Europa spürt die Folgen deutlich. Hier braucht es eine entschlossene Antwort der Bundesregierung. Dafür bietet der Petersberger Klimadialog und die Klimakonferenz Ende des Jahres eine Bühne, auf der Deutschland den wichtigen Austausch mit anderen Staaten voranbringen kann. Aktuell ist die Ampel jedoch vor allem damit beschäftigt, die Versäumnisse der Vergangenheit aufzuholen. Zwar ist dies eine Last, die die Vorgängerregierungen der Ampel vererbt haben, allerdings stockt es aktuell auch bei Projekten der Bundesregierung. Kanzler Olaf Scholz hat das erkannt. Wenn Deutschland den globalen Klimaschutz vorantreiben will, muss der SPD-Politiker seine Regierung auf das Ziel einschwören und schnell umsetzen."