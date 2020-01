Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Regierungsbildung in Thüringen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Regierungsbildung in Thüringen:

"So krass wie in Thüringen ist die Situation in anderen Bundesländern noch nicht. Dort sind entweder die CDU, die SPD oder die Grünen stärker, so dass wie in Sachsen oder Sachsen-Anhalt Kenia-Koalitionen entstehen. Perspektivisch indes könnte das Erfurter Chaos weiter um sich greifen. Um dem zu begegnen, müssten die politischen Akteure flexibler werden. Das bedeutet nicht, opportunistisch zu sein, sondern weniger taktisch - sich also tatsächlich an politischen Inhalten zu orientieren und allein davon die Kooperation mit möglichen Partnern abhängig zu machen."/yyzz/DP/he