Pressestimme: 'Freie Presse' zu Entlastung/Betriebsrentner

CHEMNITZ (dpa-AFX) - 'Freie Presse' zu Entlastung/Betriebsrentner

Wer die Bürger bei jeder Gelegenheit zu zusätzlicher privater Vorsorge aufruft und dann diejenigen, die sich daran halten, ohne Skrupel nachträglich abkassiert und kalt enteignet, gräbt aber auch der Vorsorgebereitschaft das Wasser ab. Und als wäre das alles nicht schon Zündstoff genug, sollen die Einnahmeverluste der Krankenkassen durch den Freibetrag jetzt von den Beitragszahlern kompensiert werden. Im Klartext: Was den Betriebsrentnern in die eine Tasche gesteckt wird, wird ihnen zum Teil aus der anderen wieder herausgezogen. Wer sozialen Unfrieden stiften und Misstrauen in den Gesetzgeber schüren will, der müsste es genau so machen.