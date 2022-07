Pressestimme: 'Freie Presse' zu Joe Biden in Israel

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Joe Biden in Israel:

"Dieser Machtverlust der USA ist der Grund dafür, dass Biden am Freitag den saudischen Thronfolger Mohammed bin Salman treffen wird, dem er wegen des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi 2018 bisher aus dem Weg gegangen ist. Die USA müssen sich mit dem erst 36-jährigen Mohammed bin Salman arrangieren, der als künftiger König von Saudi-Arabien noch lange ihr Ansprechpartner bleiben dürfte. Dass der US-Präsident im Gespräch mit dem Kronprinzen viel erreichen kann, ist unwahrscheinlich. Schon vor Bidens Reise machten Saudi-Arabien und die VAE deutlich, dass es bei der Bitte der USA um mehr Öl wenig Spielraum gibt: Arabische Ölanlagen pumpen schon jetzt fast an der Kapazitätsgrenze."/zz/DP/he