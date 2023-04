Pressestimme: 'Freie Presse' zu Pistorius und der Bundeswehr

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Pistorius und der Bundeswehr :

"Mit jeder Reform und jeder Neubesetzung wächst der Druck auf den Verteidigungsminister, tatsächlich auch Erfolge vorzuweisen. Anders ausgedrückt: Pistorius ist zum Erfolg verdammt. Dabei ist längst nicht garantiert, dass seine Reformen glücken. Man kann nicht davon ausgehen, dass alles sofort läuft. Der Umbau wird noch Zeit brauchen, Anfangsschwierigkeiten und Kinderkrankheiten in der neuen Struktur müssen überwunden werden und es dauert, bis die neuen Abläufe sitzen. Aber besonders bei der Ausrüstung, der größten Baustelle der Bundeswehr, sind keine schnellen Erfolge zu erwarten, gerade weil die Zeiträume in der Rüstungsindustrie lange dauern. Panzer, Fregatten und Hubschrauber stehen nicht bei den Konzernen auf dem Parkplatz. Selbst wenn heute etwas bestellt wird, kommt es frühestens in der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre bei der Truppe an. Ein weiteres Risiko für Pistorius: Seine Reformen müssen im ersten Anlauf sitzen. Angesichts der Bedrohung durch Russland, muss die Bundeswehr schnellstmöglich einsatzbereit sein. Für noch eine verpatzte Reform ist keine Zeit mehr."/ra/DP/he