Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Freie Presse' zu Reformwillen der Regierung

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Reformwillen der Regierung:

"Wir müssen die Angst vor neuen Technologien so weit drosseln, soweit Angst zur Arterhaltung gut ist. Wir müssen das Risiko akzeptieren, das in jeder Entwicklung liegt. Denn weder Deutschland noch Europa werden die Welt aufhalten. Wenn wir wollen, dass wir die Regeln mitschreiben, nach denen gespielt wird, dann müssen wir das Spiel beherrschen. Das tun wir in wichtigen Bereichen nicht mehr. Hinzu kommt ein visionsloses Staatswesen, das damit zu glänzen versucht, dass es keine Fehler macht. Koste es, was es wolle. Es reicht aber nicht mehr, den Istzustand fehlerfrei zu managen. Das Land muss sich wieder eine Vorstellung von morgen erarbeiten und sich daranmachen, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Die Chance ist noch da, aber das Zeitfenster sehr klein."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Israel will mit Libanon verhandeln: ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen