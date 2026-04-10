|
10.04.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Freie Presse' zu Reformwillen der Regierung
CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Reformwillen der Regierung:
"Wir müssen die Angst vor neuen Technologien so weit drosseln, soweit Angst zur Arterhaltung gut ist. Wir müssen das Risiko akzeptieren, das in jeder Entwicklung liegt. Denn weder Deutschland noch Europa werden die Welt aufhalten. Wenn wir wollen, dass wir die Regeln mitschreiben, nach denen gespielt wird, dann müssen wir das Spiel beherrschen. Das tun wir in wichtigen Bereichen nicht mehr. Hinzu kommt ein visionsloses Staatswesen, das damit zu glänzen versucht, dass es keine Fehler macht. Koste es, was es wolle. Es reicht aber nicht mehr, den Istzustand fehlerfrei zu managen. Das Land muss sich wieder eine Vorstellung von morgen erarbeiten und sich daranmachen, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Die Chance ist noch da, aber das Zeitfenster sehr klein."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIsrael will mit Libanon verhandeln: ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.