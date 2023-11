Pressestimme: 'Freie Presse' zu VW Sachsen

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu VW Sachsen:

"Die Entscheidung des Volkswagenkonzerns, das Werk in Zwickau zu einem Pionierstandort für die Elektromobilität zu machen, hatte in der Region für Aufbruchstimmung gesorgt. Zahlreiche Zulieferer haben sich auf die Transformation eingestellt und ihre Produktion auf die neuen Anforderungen ausgerichtet. Deshalb steht Volkswagen jetzt auch in der Verantwortung, zügig die Hausaufgaben zu machen, um die Elektromodelle zu Verkaufsschlagern zu machen. Schließlich stehen zahlreiche chinesische Autohersteller vor der Markteinführung in Europa. Volkswagen wird die neuen Wettbewerber nur in die Schranken weisen können, wenn die Fahrzeuge aus dem VW-Konzern für die Autokunden die bessere und innovativere Alternative darstellen. Daran muss jetzt in Wolfsburg mit Hochdruck gearbeitet werden."/zz/DP/he