Pressestimme: 'Freie Presse' zum Bundestag

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zum Bundestag:

"Bei aller berechtigter Kritik ist Deutschland unterm Strich ein Land, in dem viel mehr funktioniert als nicht funktioniert. Die meisten Menschen dürfen eine Krise wie die derzeitige jedenfalls lieber hier erleben als anderswo. Wenn die Deutschen zum Arzt gehen, müsste der ihnen eigentlich die Fähigkeit zu mehr Anerkennung des Erreichten und, auch in Krisenzeiten, etwas mehr Optimismus verschreiben. In einem so starken Land wäre das nur angemessen."/yyzz/DP/he