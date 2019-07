Pressestimme: 'Freie Presse' zum Sterbehilfeurteil

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zum Sterbehilfeurteil:

"Vielleicht mutet es paradox an, doch wie gut ein Arzt - aus welchen Gründen auch immer - lebensmüde Menschen begleiten kann, hängt in großem Maß davon ab, wie frei er sich fühlt. Recht und Gesetz sollten einen schützenden Rahmen bieten - dem Arzt ebenso wie dem Patienten. So kann im besten Fall auch Leben gerettet werden./ra/DP/he