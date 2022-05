Pressestimme: 'Freies Wort' zur China-Reise Bachelets

SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort" zur China-Reise Bachelets:

"Gruppen wie Human Rights Watch sehen durch die Reise das gesamte Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen in Gefahr - und setzen mit solchen Aussagen die Kommissarin mächtig unter Druck. Spätestens nach ihrer Rückkehr in sechs Tagen hat Bachelet keinen nachvollziehbaren Grund mehr, den bereits fertigen Bericht in der Schublade zu belassen. Und schon zum Ende ihrer Reise hat sie eine Pressekonferenz vor Ort angekündigt. Das könnte spannend werden. Mit Äußerungen zu China, Tibet oder Xinjiang war die Hohe Kommissarin seit Beginn ihrer Amtszeit im November 2018 doch auffallend zurückhaltend."/kkü/DP/he