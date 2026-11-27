LONDON (dpa-AFX) - Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll die Französin Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) ablösen. Dazu heißt es am Freitag in der Londoner "Financial Times":

"Pablo Hernández de Cos, derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, wird die Leitung der EZB in einer heiklen Phase übernehmen. Die Inflation in der Eurozone liegt mit vier Prozent seit Monaten über dem Zielwert von zwei Prozent, nachdem der Krieg zwischen den USA und dem Iran die Energiepreise in die Höhe getrieben hatte.

Politische Instabilität und steigende Staatsverschuldung in Frankreich haben die Kreditkosten der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren getrieben, was Befürchtungen schürt, dass die EZB an den Anleihemärkten intervenieren muss. Eine mögliche Korrektur bei Technologieaktien, die bei politischen Entscheidungsträgern als wahrscheinlich gilt, könnte die Lage weiter verkomplizieren.

Diejenigen, die eng mit Hernández de Cos zusammengearbeitet haben, sind überzeugt, dass er die aus 21 Ländern bestehende Eurozone sicher durch diese Risiken steuern wird. Christine Lagarde lobte 2025 seine "einzigartige Mischung aus diplomatischem Fingerspitzengefühl und akademischer Strenge". Sowohl der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi als auch das ehemalige EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann - die sich bei der Bewältigung der letzten europäischen Staatsschuldenkrise heftig uneinig waren - schätzen ihn sehr, wie aus Kreisen verlautet, die mit ihren Ansichten vertraut sind."/pau/DP/zb