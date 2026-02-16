16.02.2026 05:34:48

Pressestimme: 'Fuldaer Zeitung' zu Spitzensteuer/Linnemann

FULDA (dpa-AFX) - "Fuldaer Zeitung" zu Spitzensteuer/Linnemann:

"Auch wenn solche Vorschläge für Gruppen, die nur ihre Interessen sehen, wählerfreundlich klingen, bedeuten sie unterm Strich neue Belastungen oder Einsparungen an anderen Stellen der Gesellschaft. Immerhin verbindet Linnemann seine Forderung mit dem Friedensangebot der Akzeptanz einer stärkeren Entlastung für Geringverdiener über die Reduzierung von Lohnnebenkosten. Auch kein Beitrag zur Haushaltsstabilisierung. Der könnte sich schon eher aus der zweiten Forderung Linnemanns nach einer Verschärfung bei der laufenden Bürgergeldreform ergeben, wo Zuverdienste auf die Grundsicherung voll angerechnet werden sollen."/yyzz/DP/he

