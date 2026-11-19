FULDA (dpa-AFX) - "Fuldaer Zeitung" zu Stromsteuer/Koalition:

"Wochenlange Negativ-Schlagzeilen wegen einer Mini-Entlastung, die auch noch auf ein Jahr befristet ist und von der kalten Progression sowieso wieder aufgefressen wird - wer kommt da noch mit? Von der Reform-Koalition jedenfalls ist nach 18 Monaten nichts zu spüren. Vielleicht hätte Merz seiner angeblichen Ankündigung in der nächtlichen Koalitionsrunde ("Das mache ich nicht mehr mit!") tatsächlich Taten folgen lassen sollen. Rumms!"/yyzz/DP/he