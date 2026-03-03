|
03.03.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Fuldaer Zeitung' zur Bahnsanierung
FULDA (dpa-AFX) - "Fuldaer Zeitung" zur Bahnsanierung:
"Manchmal ist gnadenlose Ehrlichkeit in taktischer Hinsicht unklug. Doch über das Stadium Erfolg versprechender Winkelzüge, um Fehlentwicklungen oder Missstände zu kaschieren oder um die Kundschaft auf bald anbrechende, bessere Zeiten zu vertrösten, ist die Deutsche Bahn AG längst hinaus. Vorstandschefin Evelyn Palla kämpft mit einem schweren Erbe. Insofern ist ihre gnadenlose Ehrlichkeit die logische Folge schonungsloser Bestandsaufnahme. Weil Palla aber keine von außen eingesetzte Managerin, sondern ein "Kind" der Bahn mit Lok-Führerschein ist, darf ihr mehr Vertrauen als ihren Vorgängern zugebilligt werden. Es scheint, als steht da jemand im Führerstand, der bei der verordneten Rosskur den Überblick behält und die Kundschaft durch ungeschönte Wahrheiten bindet."/DP/jha
