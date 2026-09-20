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20.09.2026 19:19:38
Pressestimme/ 'Gazeta Wyborcza': Merz konnte AfD-Unterstützung nicht halbieren
WARSCHAU (dpa-AFX) - "Behält Friedrich Merz sein Amt?", fragt die polnische Tageszeitung "Gazeta Wyborcza" nach der Veröffentlichung der ersten Prognosen nach den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zum Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. Weiter schreibt das Blatt: "Die Deutschen verfolgen die Wahlen in beiden Bundesländern mit großer Aufmerksamkeit, weil nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt, wo die CDU eine enorme Niederlage erlitt, die weitere Kanzlerschaft von Merz in Frage gestellt wurde. Als er die Führung der CDU übernahm, hatte Merz versprochen, dass er die Unterstützung für die AfD halbieren würde. Heute wird ihm vorgeworfen, dass er zum Wachsen ihrer Popularität beigetragen hat."/dhe/DP/zb
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